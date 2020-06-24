Молодёжь Монголии устроила флешмоб в соцсетях, призывая активно участвовать в парламентских выборах (фото)

CentralAsia (MNG) - В Монголии сегодня, 24 июня, проходят выборы в парламент. Это восьмые по счету выборы за время существования парламента в стране.

За последние годы уровень явки избирателей на политических выборах стал значительно ниже, чем 30 лет назад. Так, например, на первых парламентских выборах в стране в 1992 году явка составила 95,6%. В 2000 году — 82,4%, 2004 — 82,2%, 2008 — 76,5%, и 2012 — 67,3%.



Однако в этом году на фоне пандемии COVID-19 монгольская молодежь активно участвует в голосовании. Среди монгольских молодежи начался челлендж, в котором молодые люди пришли голосовать в национальных костюмах и выложили свои фотографии в соцсетях. Кроме этого, они запустили флешмоб под названием «саналаа өглөө», значение которого переводится с монгольского «проголосовали».



Креативные и яркие фотографии молодые люди выложили в соцсетях, призывая и других граждан активно участвовать в выборах.































Одна пара проголосовала во время своей свадьбы.







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