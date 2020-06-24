Таджикистан получит $50 млн от АБР для преодоления последствий пандемии коронавируса

Азиатский банк развития

CentralAsia (TJ) - Таджикистан получит от Азиатского банка развития (АБР) 50 млн долларов в виде гранта для того, смягчить неблагоприятные экономические и социальные последствия пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает таджикское издание «Авеста».

Грант поможет профинансировать критически важные меры правительства по укреплению системы здравоохранения, расширению социальной помощи бедным и уязвимым группам, обеспечению продовольственной безопасности и защите малого бизнеса

Грантовое соглашение подписали 23 июня министр финансов РТ Файзиддин Каххорзода и постоянный представитель АБР в Таджикистане Прадип Сривастава, сообщает представительство Азиатского банка развития в Таджикистане.

В статье говорится, что COVID-19 существенно ослабил экономику Таджикистана, вызвав резкое сокращение денежных переводов, международной торговли и прямых иностранных инвестиций. В частности, в отраслях транспорта, туризма, розничной торговли и финансов наблюдается спад. Бедные и уязвимые слои населения подвергаются наибольшему риску в результате экономического шока, вызванного пандемией и мерами сдерживания.

Для смягчения неблагоприятного воздействия COVID-19 правительство приняло Национальный план обеспечения готовности и реагирования на COVID-19 и контрциклические меры. Это включает меры по усилению сектора здравоохранения и пакет социальной помощи бедным и уязвимым слоям населения, а также экономические меры для обеспечения продовольственной безопасности и защиты малых предприятий, подвергающихся наибольшему риску.

Грант, выделенный в рамках программы АБР «Активное реагирование и поддержка расходов COVID-19», предоставит бюджетную поддержку правительству и поможет профинансировать его комплексный план реагирования и контрциклические меры.

Данная программа поддержит правительство в расширении доступности медицинских товаров и создании карантинных условий как минимум в 14 больницах по всей стране с отдельными отделениями для женщин и мужчин. Повышение заработной платы будет предоставлено всему медицинскому персоналу, работающему с пациентами COVID-19, из которых по меньшей мере 80% составляют женщины.

Финансирование АБР также поддержит правительство в расширении его адресной программы социальной помощи как минимум для 207 тысяч бедных домохозяйств, включая дополнительную единовременную денежную выплату. Продовольственная безопасность будет обеспечиваться посредством мониторинга и контроля цен на продовольствие, а также обеспечения фермеров сельскохозяйственными ресурсами для увеличения производства.

Субсидированное кредитование и налоговые льготы будут предоставлены пострадавшим микро, малым и средним предприятиям, из которых не менее 24% возглавляются женщинами.

АБР мобилизует техническую помощь для поддержки реализации Программы CARES и поможет укрепить государственные системы финансового управления, мониторинга, оценки и отчетности.

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