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  24 июня 2020
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Узбекистан начал экспорт арахиса в Китай

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан впервые начал экспортировать арахис в Китай. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные посольства Узбекистана в КНР.

В мае Узбекистане начал экспорт арахиса на новый для страны рынок – в Китай. Поставки осуществлены в рамках контракта, заключенного с крупной китайской дистрибьютерской компанией на сумму 1 миллион долларов.

КНР является крупнейшим мировым производителем арахиса, а также его импортёром.

В 2019 году объём китайского импорта очищенного арахиса составил 405 тыс. тонн на сумму 285 млн долларов. Основными поставщиками стали африканские страны, такие как Сенегал, Эфиопия, Судан, а также Индия и США. Отныне количество государств-экспортеров арахиса в Китай стало ещё на одну страну больше – Узбекистан.

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