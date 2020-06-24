В Москве начался Парад Победы
- Азия и мир, общество
- 13:28, 24 июня 2020
- Просмотров: 3138
CentralAsia (CA) - В Москве на Красной площади начался Парад Победы.
В Москву для участия в параде приехали главы:
- Президент Беларуси Александр Лукашенко,
- член Президиума Боснии и Герцеговины — коллективного президента — от сербов Милорад Додик
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
- Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков,
- Президент Молдовы Игорь Додон,
- Президент Сербии Александр Вучич,
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В параде принимают участие около 14 тыс. человек, более 230 единиц военной и специальной техники, а также 75 самолётов и вертолётов. В 2020 году парад Победы перенесли с 9 мая на 24 июня из-за риска, связанного с распространением коронавируса.