В Ташкенте задержан мужчина, пытавшийся продать блокаторы вирусов на $30 тысяч

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте задержан мужчина, пытавшийся продать более 2000 блокаторов вирусов за $30 тысяч, сообщает Государственный таможенный комитет Узбекистана.

На днях, в результате оперативного мероприятия, проведенного в Мирабадском районе Ташкента, сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства Государственного таможенного комитета пресечена контрабанда большой партии блокаторов вирусов.

В ходе мероприятия, был задержан пассажир автомобиля марки «Damas» гражданин О.В. в момент незаконной продажи условному покупателю 2040 единиц сомнительного качества бейдж-блокаторов от вирусов негарантированного качества за 306 миллионов сум ( более $30 тыс).

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.