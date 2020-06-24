В Узбекистане малый бизнес освободят от налогов на сумму $32,7 миллиарда

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане малые предприятия освобождены от налога на имущество и землю. Об этом на брифинге в Ташкенте 23 июня заявил заместитель главы Государственного налогового комитета Музаффар Юсуф Назаров.

«Сегодня в стране действуют 142,5 тысячи малых предприятий, которых освободят от налогов в сумме 332,8 миллиарда сумов ( более 32,7 млн долларов США). Эта сумма соответствует двум видам взносов - налогу на недвижимость и землю », - сказал чиновник.

По его словам, данные льготы предоставляется малому бизнесу на основании президентского указа.

Как отметил Назаров, суммы налога на имущество и землю, подлежащие уплате субъектами малого предпринимательства за апрель-май, были отменены. В результате 2422 налогоплательщика не будут платить отложенные налоги в сумме 123 млрд. сумов (более 12 млн долларов США).

С 1 мая по 1 июля 2020 года ставка социального налога для микро и малых предприятий была снижена с 12% до 1%.

«В результате была снижена налоговая нагрузка для 328 782 микрофирм и малых предприятий, которые создали 681 769 рабочих мест», - сказал Назаров.

В целях предотвращения сокращения оборотного капитала микро- и малых предприятий взыскание существующей задолженности по налогам, штрафам и штрафам за нарушения налогового законодательства будет приостановлено до 1 сентября 2020 года.

Налогоплательщики также вправе отозвать невыполненные платежные поручения для исполнения налоговых обязательств по состоянию на 15 мая 2020 года.