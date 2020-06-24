Фото — Длинные очереди из желающих проголосовать. Как проходят выборы в парламент Монголии?

CentralAsia (MNG) - В Монголии проходят парламентские выборы.

Граждане Монголии принимают участие в восьмых парламентских выборах в стране с 1992 года.



В общей сложности 606 кандидатов от 15 партий, четырех коалиций и независимых кандидатов будут бороться за 76 мест в парламенте Монголии или Великом Государственном Хурале.

Государственный регистрационный орган зарегистрировал 2,1 млн избирателей, имеющих право голоса, из 3,3 млн населения.

Избирателей Монголии можно разделить по возрасту:

324 000 человек в возрасте от 18 до 24 лет,

около 1 млн в возрасте от 25 до 45 лет,

740 тысяч человек в возрасте старше 45 лет.

Всего было создано 2070 избирательных участков в 9 районах города Улан-Батора и в 21 аймаках страны. В Монголии на выборах используются такие технические средства голосования как сканеры избирательных бюллетеней.

С утра в избирательные участки стали приходить люди, чтобы отдать свои голоса. Днем наплыв стал больше, из-за чего на некоторых участках образовались очереди.

«Молодые поколения почти не знают, что такое очередь. Однако сегодня пожилые люди невольно вспомнили те годы, когда они сами молодыми стояли в очереди больше 30 лет назад при социализме», - пишут участники.





















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