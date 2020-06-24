Фото — Длинные очереди из желающих проголосовать. Как проходят выборы в парламент Монголии?

- Монголия, происшествия
- 14:33, 24 июня 2020
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- Обновлено: 14:49, 24 июня 2020 English
|Предыстория: Молодёжь Монголии устроила флешмоб в соцсетях, призывая активно участвовать в парламентских выборах (фото)
CentralAsia (MNG) - В Монголии проходят парламентские выборы.
Граждане Монголии принимают участие в восьмых парламентских выборах в стране с 1992 года.
В общей сложности 606 кандидатов от 15 партий, четырех коалиций и независимых кандидатов будут бороться за 76 мест в парламенте Монголии или Великом Государственном Хурале.
Государственный регистрационный орган зарегистрировал 2,1 млн избирателей, имеющих право голоса, из 3,3 млн населения.
Избирателей Монголии можно разделить по возрасту:
- 324 000 человек в возрасте от 18 до 24 лет,
- около 1 млн в возрасте от 25 до 45 лет,
- 740 тысяч человек в возрасте старше 45 лет.
Всего было создано 2070 избирательных участков в 9 районах города Улан-Батора и в 21 аймаках страны. В Монголии на выборах используются такие технические средства голосования как сканеры избирательных бюллетеней.
С утра в избирательные участки стали приходить люди, чтобы отдать свои голоса. Днем наплыв стал больше, из-за чего на некоторых участках образовались очереди.
«Молодые поколения почти не знают, что такое очередь. Однако сегодня пожилые люди невольно вспомнили те годы, когда они сами молодыми стояли в очереди больше 30 лет назад при социализме», - пишут участники.
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