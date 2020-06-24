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  24 июня 2020
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Фото — Длинные очереди из желающих проголосовать. Как проходят выборы в парламент Монголии?
Предыстория: Молодёжь Монголии устроила флешмоб в соцсетях, призывая активно участвовать в парламентских выборах (фото)

CentralAsia (MNG) -  В Монголии проходят парламентские выборы.

Граждане Монголии принимают участие в восьмых парламентских выборах в стране с 1992 года.

В общей сложности 606 кандидатов от 15 партий, четырех коалиций и независимых кандидатов будут бороться за 76 мест в парламенте Монголии или Великом Государственном Хурале.

Государственный регистрационный орган зарегистрировал 2,1 млн избирателей, имеющих право голоса, из 3,3 млн населения.

Избирателей Монголии можно разделить по возрасту:

  • 324 000 человек в возрасте от 18 до 24 лет,
  • около 1 млн в возрасте от 25 до 45 лет,
  • 740 тысяч человек в возрасте старше 45 лет.
Всего было создано 2070 избирательных участков в 9 районах города Улан-Батора и в 21 аймаках страны. В Монголии на выборах используются такие технические средства голосования как сканеры избирательных бюллетеней.
С утра в избирательные участки стали приходить люди, чтобы отдать свои голоса. Днем наплыв стал больше, из-за чего на некоторых участках образовались очереди.
«Молодые поколения почти не знают, что такое очередь. Однако сегодня пожилые люди невольно вспомнили те годы, когда они сами молодыми стояли в очереди больше 30 лет назад при социализме», - пишут участники.

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