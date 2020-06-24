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  24 июня 2020
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Российская компания выпустила первый аппарат ИВЛ в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Первый аппарат ИВЛ в Узбекистане выпустила компания-резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Производимая подразделением продукция будет реализована на территории Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Афганистана. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу компании.

Первый аппарат искусственной вентиляции легких в Узбекистане был выпущен в июне этого года. Производит высокотехнологичное медицинское оборудование компания-резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» – «Хирана+», входящая также в состав инновационного технопарка «Яшнабад» в городе Ташкент под брендом «Chirana Asia».

«При поддержке и сотрудничестве с министерством инновационного развития Республики Узбекистан, а также с Ассоциацией производителей медицинской техники, мы приложили все усилия для ускорения строительства полномасштабного комплекса по производству аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов. В августе 2020 года назначено открытие завода в присутствии первых лиц Республики Узбекистан, и запуск производства, имеющего цель стать стратегически важным для всего Центральноазиатского региона, также на базе завода планируется создание сервисного и обучающего центра для проведения семинаров по применению аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов. В уникальное производство компания инвестирует более 8 млн долл. и создаст около 100 рабочих мест», – поделился генеральный директор компании «Хирана+» Василий Шимко.

До конца года завод выпустит около 100 аппаратов ИВЛ. В будущем объемы производства вырастут до 500 аппаратов ИВЛ и 500 наркозно-дыхательных аппаратов в год.

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