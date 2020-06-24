В Узбекистане обрушилось здание строящейся гостиницы, под завали нашли погибшего

CentralAsia (UZ) - В центре Карши, на юго-востоке Узбекистана, обрушились несущие железобетонные конструкции 5-этажного здания, строящегося рядом с гостиницей «Насаф Травел». Под завалами спасатели обнаружили труп мужчины, четверых рабочих удалось спасти, сообщили "Новости Кашкадарьи".

Чрезвычайное происшествие произошло 23 июня, приблизительно в 21:30, на улице Ислама Каримова. На место практически сразу же прибыли бригады спасателей, военнослужащих, представителей органов внутренних дел региона. Были задействованы аварийно-поисковые машины, экипажи по тушению пожаров, машины скорой помощи и многое другое.

"Прибывшие специалисты оцепили периметр, — говорит представитель областного управления по чрезвычайным ситуациям Сохиб Вайитов. - Поиски людей велись до раннего утра. Четверых граждан удалось спасти, они практически не пострадали – отделались легкими ушибами. Сегодня приблизительно в 05.20 утра нашли труп мужчины. Как выяснилось, 37-летний мужчина приехал в наш регион на работу из Байсунского района Сурхандарьинской области".

Спасательные работы завершены, однако территория по-прежнему оцеплена, поскольку существует опасность обрушения оставшегося здания.

"Стоим в оцеплении со вчерашнего вечера, - говорит инспектор городского отдела управления по чрезвычайным ситуациям Шерзод Ниязов. – Практически каждую минуту приходится разворачивать горожан, объясняя, что проход по территории – опасен для жизни. Людей много, ведь рядом с этим строящимся 5-этажным зданием проходит улица, ведущая на вещевой рынок".

Прокуратурой города Карши ведется следствие.