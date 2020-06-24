В Джизакской области 23-летний крановщик повесился на стрелке крана

- Узбекистан, происшествия
- 16:16, 24 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - В Фаришском районе Джизакской области 23-летний крановщик повесился на кране.
По данным дежурной части ОВД района, в 6.00 утра 22 июня крановщик О.Т завязал веревку на стрелке строительного крана и повесился.
Тело О.Т. после снятия с крана было осмотрено в присутствии судебно-медицинского эксперта. Кроме следов повешения, других телесных повреждений не обнаружено.
Для определения причины и времени смерти О. Т. была назначена судебно-медицинская экспертиза.
В ходе расследования его коллеги, строители ООО, пояснили, что покойный О.Т. работал старшим крановщиком. Как обычно, 21 июня, он пришел на работу и управлял большим краном на строительной площадке до 16:30 часов этого же дня.
Они рассказали, что мужчина ушел домой после работы, у него не было разногласий с работниками, он не пил и не курил, не жаловался на здоровье, семейные или личные проблемы, не страдал психическими заболеваниями, за день до смерти 21 июня на работе был в хорошем настроении.
В настоящее время ведутся предварительные следственные действия.