[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Джизакской области 23-летний крановщик повесился на стрелке крана

CentralAsia (UZ) -  В Фаришском районе Джизакской области 23-летний крановщик повесился на кране.

По данным дежурной части ОВД района, в 6.00 утра 22 июня крановщик О.Т завязал веревку на стрелке строительного крана и повесился.

Тело О.Т. после снятия с крана было осмотрено в присутствии судебно-медицинского эксперта. Кроме следов повешения, других телесных повреждений не обнаружено.

Для определения причины и времени смерти О. Т. была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе расследования его коллеги, строители ООО, пояснили, что покойный О.Т. работал старшим крановщиком. Как обычно, 21 июня, он пришел на работу и управлял большим краном на строительной площадке до 16:30 часов этого же дня.

Они рассказали, что мужчина ушел домой после работы, у него не было разногласий с работниками, он не пил и не курил, не жаловался на здоровье, семейные или личные проблемы, не страдал психическими заболеваниями, за день до смерти 21 июня на работе был в хорошем настроении.

В настоящее время ведутся предварительные следственные действия.

print
  • Бердымухамедов написал стихотворение о мужестве туркменских солдат в годы войны
  • Российская компания выпустила первый аппарат ИВЛ в Узбекистане
  • В Узбекистане задержали двух женщин за попытку продажи младенца за $18тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com