В Джизакской области 23-летний крановщик повесился на стрелке крана

CentralAsia (UZ) - В Фаришском районе Джизакской области 23-летний крановщик повесился на кране.

По данным дежурной части ОВД района, в 6.00 утра 22 июня крановщик О.Т завязал веревку на стрелке строительного крана и повесился.

Тело О.Т. после снятия с крана было осмотрено в присутствии судебно-медицинского эксперта. Кроме следов повешения, других телесных повреждений не обнаружено.

Для определения причины и времени смерти О. Т. была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе расследования его коллеги, строители ООО, пояснили, что покойный О.Т. работал старшим крановщиком. Как обычно, 21 июня, он пришел на работу и управлял большим краном на строительной площадке до 16:30 часов этого же дня.

Они рассказали, что мужчина ушел домой после работы, у него не было разногласий с работниками, он не пил и не курил, не жаловался на здоровье, семейные или личные проблемы, не страдал психическими заболеваниями, за день до смерти 21 июня на работе был в хорошем настроении.

В настоящее время ведутся предварительные следственные действия.