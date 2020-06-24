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  24 июня 2020
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Фото — Президент Монголии Х.Баттулга пришел на избирательный участок в национальном костюме

CentralAsia (MNG) -  Сегодня, 24 июня, в Монголии всенародное голосование в парламент. Выборы по всей стране проходят в соответствии с действующим законодательством в период распространения пандемии коронавируса по всему миру.

Президент Халтмаагийн Баттулга посетил 23-й избирательный участок в здании средней школы №48 в районе Баянзурх Улан-Батора.

«Сегодня проходят восьмые парламентские выборы. Более 30 лет прошло с тех пор, как наша страна была объявлена ​​демократической Монголией. Я хочу, чтобы наша молодежь активно участвовала в голосовании. Я получил информацию, что на 17:00 явка избирателей в столице превысила 50%. Молодые люди, ваше мнение повлияет на развитие страны! Парламент это малый народ. Когда мы выбираем продукт, мы очень внимательно смотрим, где и когда он был сделан. Поэтому я прошу вас изучить эти 76 кандидатов лучше, чем выбираете товары, и делайте свой выбор правильно», - сказал Баттулга в своем выступлении перед журналистами.
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