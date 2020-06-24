Польские врачи находятся в Таджикистане и знакомятся с условиями для борьбы с коронавирусом

Иллюстративная фотография

CentralAsia (TJ) - Группа врачей из Польши, находящихся в Таджикистане для обмена опытом в профилактике инфекционных заболеваний, в частности коронавируса COVID-19 продолжает посещать медучреждения страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социальной защиты.

В рамках своей рабочей поездки в Согдийскую область польские врачи посетили инфекционную больницу города Пенджикента.

Между польскими врачами и их таджикскими коллегами состоялся обмен опытом по предотвращению распространения и лечения коронавируса.

Первая группа врачей из Польши прибыла в Таджикистан 6 июня, а 14 июня в Душанбе вместе с экспертами ВОЗ прибыла вторая группа польских врачей.

Польские специалисты посещают медицинские учреждения в Таджикистане. В частности, они побывали в медучреждениях города Душанбе, ГБАО и Согдийской области.

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