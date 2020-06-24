Шымкент оказался во власти пневмонии, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Количество заболеваний пневмонией в Шымкенте растет с каждым днем. Об этом пишет издание «Отырар».

По данным СМИ, имеющиеся провизорные стационары практически заполнены на 100%. Что касается смертей больных с пневмонией, то этот показатель в Шымкенте уже превысил статистику смертей от КВИ в нашем городе, говорится в статье.



Какие меры предпринимают власти и почему нельзя заниматься самолечением?

В Шымкенте усиливают провизорные стационары и думают над открытием новых. Имеющиеся заполнены практически на 100%. Усилена и служба скорой медицинской помощи – ежедневно на выезды отправляются 100 бригад. Количество звонков в неотложку превысило 1800. Практически все обращения связаны с ОРВИ и пневмонией.

Ербол Садыр, первый заместитель акима Шымкента: Ежедневно в больницы поступают по 100 человек. Вчера – 120. Участились случаи смерти больных с пневмонией. Главная причина – позднее обращение к врачам. Только сегодня умерли 8 человек с пневмонией. Но у них были хронические сопутствующие заболевания, поэтому неправильно говорить, что они скончались от пневмонии. Вчера умерли 8 пациентов с пневмонией, позавчера – 4, до этого – 8 и 3.

Сейчас стационары, которые были рассчитаны на прием пациентов с КВИ легкой и средней степени тяжести переоборудуют под провизорные центры. Для этого их оснащают аппаратами ИВЛ и в кратчайшие сроки проводят системы подачи кислорода. Коснулось это и инфекционной больницы в том числе.

«Там нет возможности оказывать помощь при тяжелых случаях. Поэтому по поручению акима в городе были усилены все провизорные стационары. Железнодорожная больница была обычным стационаром. Там не было отделения интенсивной терапии. Сейчас мы ее полностью оснастили аппаратами ИВЛ, доукомплектовали кадрами. За два дня провели систему подачи кислорода. 5 дней назад в городе было дополнительно подготовлено 650 койко-мест. Сейчас они практически заполнены. Вчера подготовили еще 100 коек в реабилитационном центре. Сейчас туда проводят системы кислорода. Оснастили аппаратами ИВЛ. Кроме того есть два общежития, которые также выполняли функцию инфекционного стационара. Сейчас их переоборудовали в провизорные стационары на 380 коек. Хочу отметить, что количество случаев пневмонии выросло в 7,2 раза. Такого еще не было в истории», - сообщил Ербол Садыр, первый заместитель акима Шымкента.

По словам первого замакима, в городе разработан план, согласно которому в Шымкенте открывается еще один провизорный центр на 120 коек на базе бывшей второй поликлиники. Рассматривается возможность открытия таких же центров в других приспособленных зданиях. Что касается аппаратов ИВЛ, то их в городе достаточно, уверяет первый замаким.

В акимате Шымкента призывают горожан внимательнее отнестись к своему здоровью хотя бы ради врачей, которые сегодня работают в формате 24/7. При этом 20% из них заболели. Но даже в таком состоянии продолжают консультировать пациентов удаленно, по телефону.

Небывалый рост заболевания в акимате связывают с нежеланием соблюдать карантинные меры отдельными горожанами, а также с тем, что многие до сих пор не верят в опасность, продолжая вести привычный образ жизни – гуляя в парках, не соблюдая дистанцию, посещая кафе. Есть и те, кто умудряются проводить мероприятия и торжества с большим скоплением людей. Так, три тойханы закрыли за намерение проведения в них свадеб.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения