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  24 июня 2020
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Военные Туркменистана приняли участие в Параде Победы на Красной площади

CentralAsia (TM) -  В параде на Красной площади в Москве, посвященном 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, приняли участие воины, представляющие Вооруженные силы Туркменистана. Об этом сообщает "Туркменпортал".

На двух автомобилях «Газ М20 Победа» знамённая группа провезла Государственный флаг Туркменистана и Боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии, в котором воевал Бердымухамед Аннаев — дед Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщалось ранее, в Москве 24 июня на Красной площади прошёл парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. В этом году парад проходит позже, из-за карантина, церемонию пришлось перенести с 9 мая на 24 июня.

Парад посетили президенты Беларуси, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана, а также один из членов президиума Боснии и Герцеговины.

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