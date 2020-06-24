Главы государств возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Москве
- Азия и мир, общество
- 17:08, 24 июня 2020
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CentralAsia (CA) - По окончании парада в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Владимир Путин вместе с главами иностранных государств почтил память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.
В возложении цветов приняли участие:
- Президент России Владимир Путин,
- Президент Беларуси Александр Лукашенко,
- член Президиума Боснии и Герцеговины — коллективного президента — от сербов Милорад Додик
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
- Президент Молдовы Игорь Додон,
- Президент Сербии Александр Вучич,
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.