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  24 июня 2020
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Главы государств возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Москве

CentralAsia (CA) -  По окончании парада в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Владимир Путин вместе с главами иностранных государств почтил память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.

В возложении цветов приняли участие:

- Президент России Владимир Путин,

- Президент Беларуси Александр Лукашенко,

- член Президиума Боснии и Герцеговины — коллективного президента — от сербов Милорад Додик

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,

- Президент Молдовы Игорь Додон,

- Президент Сербии Александр Вучич,

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон,

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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