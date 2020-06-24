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  24 июня 2020
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В Алматы приостановили плановую госпитализацию

CentralAsia (KZ) -  Плановый прием и осмотр пациентов приостановили во всех больницах и госпиталях Алматы, сообщает Tengrinews.kz.

В Управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что приостановлена плановая госпитализация и профилактическая работа организаций ПМСП.

Отмечается, что людей не будут принимать для профосмотра, плановой стоматологической помощи, медицинской реабилитации, оформления документов на медикосоциальную экспертизу. Также временно не будут оказываться услуги по охране здоровья обучающихся, мероприятия по здоровому образу жизни, платные медосмотры, медикосоциальная поддержка, психологическая помощь.

Срок длительности данных мер будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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