В Казахстане предлагают ввести «налог на Google», - СМИ

CentralAsia (KZ) - В Казахстане иностранные интернет-компании предлагают обязать платить НДС, сообщает Tengrinews.kz.

В рассматриваемом Мажилисом законопроекте предлагаются нормы, позволяющие обложить налогом на добавленную стоимость иностранные интернет-компании, оказывающие услуги гражданам Казахстана.

«По-другому - «налог на Google». Плательщиками «налога на Google» будут только иностранные интернет-компании, юридических и физических лиц данная норма не коснется. Учитывая, что расширяется налогооблагаемая база, были ли вами проведены предварительные расчеты, насколько увеличится доходная часть бюджета?» - поинтересовался депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев на пленарном заседании палаты.

Министр национальной экономики Руслан Даленов подчеркнул, что норма коснется только иностранных интернет-компаний.

«Она не будет распространяться на казахстанских плательщиков. Это будет способствовать, чтобы интернет-компании встали на учет и уплачивали НДС. Это соответствует международным стандартам. Иностранные интернет-компании готовы уплачивать НДС по этим услугам и работам, но у нас такая норма отсутствовала. Теперь в рамках законопроекта такая норма предлагается. По увеличению доходной части бюджета, ввиду того, что объем услуг не велик, НДС оценивается в объеме 2 млрд тенге. Если будет расти объем оказываемых услуг, соответственно, и увеличится объем поступающих налогов. Мы будем это контролировать», - сказал Даленов.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата» в первом чтении одобрили в Мажилисе.

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