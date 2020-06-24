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  24 июня 2020
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Президент Узбекистана посетил сквер Ислама Каримова в Москве (фото)

CentralAsia (UZ) -  Шавкат Мирзиёев 24 июня посетил сквер имени Ислама Каримова в городе Москве, который расположен неподалеку от посольства Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства возложил цветы к подножию памятника и отдал дань уважения памяти первого президента Узбекистана.

В честь Ислама Каримоваа 18 октября 2018 года был установлен памятник в Москве. Монумент выполнен британским скульптором Полом Дэем.

21 декабря 2016 года Московская городская дума «с учетом положительных отзывов» департамента культурного наследия и комитета по архитектуре и градостроительству Москвы 35 голосами «за» при одном голосе «против» и трёх не голосовавших утвердила месторасположение памятника Каримову в сквере, также названном его именем.

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