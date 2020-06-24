В Узбекистане выявили 92 новых случая коронавируса. Всего 6847

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:00 часов 24 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 6847 (+92).

По данным Минздрава, 64 новых случая были зарегистрированы среди граждан в Карантинном центре (все - граждане, прибывшие из-за рубежа), 28 - в Ташкенте (15 из них были в контакте с пациентами с коронавирусом, 13 - среди населения).

В настоящее время в стране выздоровели 4588 (+28) человек с коронавирусной инфекцией, 2240 пациентов проходят лечение, из них 18 - находятся в тяжёлом состоянии и 4 - в критическом.