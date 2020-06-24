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  24 июня 2020
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В Казахстане аким Костанайской области заболел коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане аким Костанайской области Архимед Мухамбетов заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Уважаемые костанайцы! Не смотря на все меры предосторожности, мой тест на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим, я ухожу на самоизоляцию и продолжу работать в дистанционном режиме. Прошу жителей нашей области соблюдать все меры безопасности. В очередной раз призываю земляков со всей серьезностью отнестись к соблюдению ограничительных мер вводимых на территории региона. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Берегите себя!», - сообщил аким региона.

Коронавирус в Казахстане
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