Китай начал третью фазу клинических испытаний вакцины против COVID-19

- Азия и мир, общество
- 18:34, 24 июня 2020
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CentralAsia (CA) - В Абу-Даби, Пекине и Ухане было положено начало третьей фазы клинических испытаний инактивированной вакцины против нового типа коронавируса. Об этом пишет «Женьминь жибао».
Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ выдало сертификат о клинических испытаниях инактивированной вакцины против нового типа коронавируса третьей стадии китайской корпорации Sinopharm CNBG.
По данным издания, КНР впервые проводит клинические испытания вакцины против COVID-19 за границей.
Начальник Института биопрепаратов корпорации Sinopharm CNBG в Ухане Дуань Кай заявил, что в ходе третьей фазы клинических испытаний требуется большое количество участников для того, чтобы гарантировать эффективность и безопасность вакцины, именно поэтому необходимо проводить вакцинацию в районах с текущей вспышкой эпидемии.
Поскольку в Китае распространение вируса было эффективно сдержано, в стране нет условий для осуществления третьей фазы испытаний, именно поэтому КНР выбрала путь международного сотрудничества.