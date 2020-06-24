В Ташкенте сыграют сборные Таджикистана и Узбекистана по футболу

CentralAsia (TJ) - Федерация футбола Таджикистана и Ассоциация футбола Узбекистана достигли договоренности о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран. Об этом пишет издание «Авеста» со ссылкой на пресс-центр Федерации футбола Таджикистана (ФФТ).

Встреча состоится 4 сентября на стадионе «Миллий» в Ташкенте.

Ранее товарищеский матч между сборными Узбекистана и Таджикистана должен был состояться 31 марта в Ташкенте, однако из-за пандемии коронавируса был отменен.

В статье говорится, что на уровне национальных сборных команды Узбекистана и Таджикистана встречались между собой восемь раз. В активе сборной Таджикистана одна победа, в трех встречах победитель не был выявлен, а еще четыре поединка завершились в пользу сборной Узбекистана.

Последний раз пути национальных сборных Узбекистана и Таджикистана пересеклись девять лет назад – 15 ноября 2011 года в Ташкенте.

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