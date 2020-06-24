В Таджикистане зарегистрировано 51,7 тыс. официальных безработных

CentralAsia (TJ) - Число безработных, официально зарегистрированных в агентствах занятости Минтруда, миграции и занятости населения Таджикистан на начало мая текущего года составило 51,7 тыс. человек при росте 1%.

По данным Агентства по статистике республики, порядка 49% из числа зарегистрированных безработных составляют женщины. Уровень официально зарегистрированной безработицы к численности рабочей силы составил 2,1%.

По данным источника, 73,4 тыс. граждан, ищущих работу, состояло на учете в агентствах труда и занятости населения Таджикистана на начало мая текущего года, что на 5,7% меньше соответствующего периода 2019 года.

В апреле 2019 года по вопросам трудоустройства в службы занятости обратились 8,1 тыс. человек (на 0,6% меньше показателей аналогичного периода прошлого года), трудоустроено незанятого населения 5,2 тыс. человек.

Число вакансий на предприятиях, заявленных в службах занятости, на начало мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20,1%, и составило 10,8 тыс. мест. По рабочим профессиям количество рабочих мест увеличилось на 33,8%, и составило 5,5 тыс. мест.

По разным данным количество трудовых мигрантов из Таджикистана, работающих на территории стран СНГ, составляет более 1 млн. человек.

С начала пандемии коронавируса многие из них в связи с введенным карантином остались без работы и дохода. Часть из них возвратились на родину.

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