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  24 июня 2020
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В честь Дня национального единства таджикистанцы будут отдыхать 3 дня

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане в честь Дня национального единства будут отдыхать три дня. Об этом сообщает издание «Авеста».

По его данным, 27 июня отмечается очередная годовщина Дня национального единства. Этот день является праздничным и соответственно по всей республике объявляется выходным днем.

В этом году 27 июня попадает на субботу, который является выходным днем.

Как отметил «Авеста» заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов страны Исмоил Файзизода, согласно статье 89-й Трудового Кодекса РТ, если праздничный день выпадает на выходной день, то первый же рабочий день объявляется выходным.

«Так как 27 июня выпадает на календарный выходной день, а именно на субботу, то он автоматически переносится на понедельник – 29 сентября», – отметил Файзизода.

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