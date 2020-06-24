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  24 июня 2020
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Пресс-секретарь Назарбаева рассказал о состоянии Елбасы

CentralAsia (KZ) -  Пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай на своей странице в Twitter рассказал о состоянии зараженного коронавирусной инфекцией Нурсултана Назарбаева.

«В эти дни поступило много запросов от СМИ касательно здоровья Елбасы. Хочу сообщить, что Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, соблюдает рекомендации врачей и продолжает находиться на самоизоляции», - сообщил Укибай в Twitter.

К сожалению, Первый Президент Казахстана не смог принять участие в параде по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако Елбасы посмотрел трансляцию парада в прямом эфире.

О том, что у Нурсултана Назарбаева положительный результат теста на COVID-19, стало известно 18 июня.

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