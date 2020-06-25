Правящая партия Монголии победила на парламентских выборах

CentralAsia (MNG) - Согласно почти окончательным результатам в четверг, 25 июня, правящая партия Монголии одержала победу на выборах, сохранив подавляющее большинство в парламенте.

Перед премьер-министром Хурэлсух Ухнаа Монгольской Народной партией (МНП) теперь стоит задача удержать экономику на плаву, поскольку предприниматели борются в условиях мер по сдерживанию распространения вирусов и закрытых границ.

У МНП будет 62 из 76 мест в законодательном органе, на два меньше, чем прежде, но все еще большинство, чтобы управлять страной с населением три миллиона триста тысяч человек, не имеющей выхода к морю и расположенной между Россией и Китаем.

Оппозиционная Демократическая партия (ДП) получила 11 мест, согласно 99 процентам голосов, подсчитанных после голосования в среду.

Независимые кандидаты от двух новых третьих сторон выиграли оставшиеся места. Генеральная избирательная комиссия (ГИК) подтвердит результаты позже в четверг.

По данным ГИК, явка избирателей на парламентских выборах достигла 73,64 процента, что на 1,54 процентов выше, чем 72,1 процента от всеобщих выборов 2016 года.

Две коалиции, Коалиция правых избирателей и "Ваша и Наша коалиция", выиграли по одному месту. Бывший премьер-министр Монголии Норов Алтанхуяг, баллотировавшийся на парламентских выборах в качестве независимого кандидата, получил одно место.

«Избиратели, очевидно, вознаградили руководство монгольского правительства за кризис пандемии и доверились руководству премьер-министра Хурэлсуха», - заявил Нильс Хегевиш, директор по стране немецкого некоммерческого фонда Фридриха Эберта-Стифтунга, - передает AFP. «Конечно, победа такого масштаба сопряжена с большой ответственностью. С экономической точки зрения Монголия переживает трудные времена», - сказал он.

Несмотря на богатство полезных ископаемых, экономика страны была слабой и нуждалась в помощи в размере 5,5 млрд долларов США от Международного валютного фонда в 2017 году.

Экспорт угля упал из-за снижения спроса и цен, а также закрытия границ. За первые пять месяцев года они сократились более чем на половину до 6,2 млн.тонн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Несмотря на призывы некоторых отложить выборы из-за пандемии, три четверти из двух миллионов имеющих право голоса избирателей проголосовали.

Избиратели выстроились в очередь на расстоянии двух метров друг от друга: медицинский персонал проверял температуру, раздавал дезинфицирующее средство для рук и маски и предоставил одноразовые пластиковые перчатки для заполнения избирательных бюллетеней.

«Я думаю, это хорошо организовать наши выборы в соответствии с планом, даже несмотря на пандемию», - сказала Амарзаяа Энхбаяр, 35-летняя избиратель, которая занимается собственным бизнесом. «Эти избранные лица, принимающие решения, должны улучшить нашу жизнь. Мы должны что-то сделать для развития нашей страны», - сказала она AFP после голосования в Улан-Баторе.

Было зарегистрировано 606 кандидатов, в том числе 121 независимые.

Гэрэлт-од Эрдэнэбилэг, профессор политологии в Монгольском государственном университете образования, сказал, что мажоритарная система страны поддерживает большие партии. «Если мы сохраним эту систему, МНП победит навсегда», - сказал он.

Мөнхзаяа Анхбаатар, 19-летний продавец автомобильных запчастей, сказал, что он сделал домашнюю работу над кандидатами до голосования. «Я изучил повестку дня всех сторон», - сказал он. «Мне больше всего нравится МНП, поэтому я проголосовал за нее», - передает channelnewsasia.com.

Великий Государственный Хурал или парламент Монголии является однопалатным и состоит из 76 законодателей, срок полномочий которых составляет четыре года.

«Я хотел бы поблагодарить всех избирателей, которые активно отдают свои голоса. Официальные результаты парламентских выборов будут объявлены сегодня в четверг», - сказал председатель комиссии Чойзон Содномцэрэн.

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