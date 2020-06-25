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  25 июня 2020
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В Узбекистане за сутки выявили 239 новых случаев коронавируса. Всего 6901

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часов 24 июня в Узбекистане количество граждан, инфицированных коронавирусом, достигло 6901 (+54).

По данным Минздрава, из 239 подтвержденных случаев 207 зарегистрированы граждан в карантинных центрах.

31 случай выявлен среди населения (18 – Ташкент, 8 – Самаркандская обл., 5 – Ташкентская обл.), 1 случай выявлен у водителя- дальнобойщика.

В данное время от коронавирусной инфекции по стране полностью выздоровели 4685 человек, проходят лечение 2197 пациентов, 14 из которых находятся в тяжелом состоянии, 5 – в критическом.

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