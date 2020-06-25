Оказанная Монголией помощь в США будет доставлена индейцам Навахо, - The Independent

CentralAsia (MNG) -

Монголия доставила в Америку 60 000 единиц средств индивидуальной защиты, поскольку в США продолжает расти эпидемия коронавируса.





Общее число случаев коронавируса в США в настоящее время достигло 2,3 млн, с более чем 120 000 смертей. Во вторник, 23 июня, чиновники заявили, что число новых ежедневных инфекций достигло самого высокого уровня за два месяца, по крайней мере, 34 700 случаев.



Энтони Фаучи, главный американский эксперт по инфекционным заболеваниям, заявил перед Конгрессом, что произошел новый всплеск инфекций, так как многие штаты настаивали на том, чтобы вновь открыть свою экономику.

Между тем, Монголия, которая в течение шести десятилетий жила под коммунистическим режимом, предоставила 60 000 единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ) в США.

Эти предметы будут доставлены коренной общине Навахо, которая столкнулась с одной из самых крупных вспышек в стране и была одной из наименее подготовленных к ней. В сообществе с населением 175 000 человек было зарегистрировано не менее 7 000 инфекций, что является одним из самых высоких показателей в США, - пишет The Independent.









В воскресенье в аэропорту Сиэтла приземлился самолёт Mongolian Airlines. Это был первый прямой рейс между США и Монголией.





Боинг-767 Монгольских Авиалиний был назван "Чингис-ханом" в честь императора 12-го века, который правил Монголией и большей частью Центральной Азии, - пишет пресса.





«Этот рейс вдвойне важен, поскольку он несет 60 000 [предметов индивидуальной защиты], выделенных правительством Монголии народу Соединенных Штатов в борьбе против Covid-19», - заявил посол Монголии Ёндон Отгонбаяр местным СМИ.





Майкл О'Хара, региональный администратор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), присутствовавший при получении груза отметил: «Нация Навахо сильно пострадала от Covid-19. И поэтому эти костюмы и СИЗ имеют жизненно важное значение, чтобы помочь им справиться с этой задачей».





Монголия, население которой составляет 3 миллиона 300 тыс.человек, является одной из наиболее успешных стран в борьбе с коронавирусом. Согласно сообщениям, в январе страна приняла срочные меры, чтобы закрыть границу и остановить распространение.





По данным Университета Джона Хопкинса, в стране всего 215 случаев коронавируса и нет смертельных случаев.







Навахо, навахи (самоназвание — дене, дине, на языке навахо — dinе), самоназвание территории проживания навахо — Динета) — индейский народ, проживающий, главным образом, на территории США. Язык навахо относится к атабаскским языкам. Навахо — один из самых многочисленных индейских народов Северной Америки — около 311 тыс. чел. (2015).





Традиционное жилище навахо — хоган. Различаются женские и мужские жилища. Оба сделаны из древесины и покрыты илом, закрепляются жердями на земле. Вход в жилище всегда направлен на восток, так, чтобы по утрам солнце светило в дверной проём.





Традиционные верования навахо заключаются в идеях баланса между людской жизнью и природой. Идеи гармонии в жизни человека называются Hózhóójí (Хөзөөджи). Согласно верованиям народов дене, существуют земные и святые люди. Кроме того, навахо верят, что перед попаданием на Землю, они прошли три других мира, Земля же считается «четвёртым».

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