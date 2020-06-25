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  25 июня 2020
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В новый парламент Монголии избраны 13 женщин

CentralAsia (MNG) -  

Правящая Монгольская народная партия (МНП) выиграла 62 мест, оппозиционная Демпартия (ДП) - 11. А также две коалиции, Коалиция правых избирателей и "Ваша и Наша коалиция", выиграли по одному месту. Бывший премьер-министр Монголии Норов Алтанхуяг, баллотировавшийся на парламентских выборах в качестве независимого кандидата, получил одно место, сообщает ГИК.

Наиболее заметным результатом этих выборов стало выступление кандидатов-женщин. На выборах 2012 года женщины составляли 11 или 14,4 процента от общего числа членов, тогда как на выборах 2016 года наибольшее число, 13 женщин, работало в парламенте. И в этот раз такое же количество женщин будет работать в новом парламенте страны.

В частности,

А.Адъяасүрэн из Демпартии в 3-м округе
Г.Мөнхцэцэг от МПП в 6-м округе
Б.Баярсайхан от МПП в 9 округе
В 13 округе Ч. Ундрам и Д. Өнөрболор от МПП
Б. Саранчимэг от МПП в 22 округе
Х. Булгантуяа от МПП в 23 округе
Ц. Мөнхцэцэг от МПП в 24 округе
М. Оюунчимэг от МПП в 25 округе
Б. Жаргалмаа от МПП в 27 округе
С. Одонтуяа от ДП в 26 округе
П. Анужин от МПП в 28 округе
Д. Сарангэрэл от МПП в 29 округе
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