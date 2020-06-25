В новый парламент Монголии избраны 13 женщин

CentralAsia (MNG) -

Правящая Монгольская народная партия (МНП) выиграла 62 мест, оппозиционная Демпартия (ДП) - 11. А также две коалиции, Коалиция правых избирателей и "Ваша и Наша коалиция", выиграли по одному месту. Бывший премьер-министр Монголии Норов Алтанхуяг, баллотировавшийся на парламентских выборах в качестве независимого кандидата, получил одно место, сообщает ГИК.

Правящая Монгольская народная партия (МНП) выиграла 62 мест, оппозиционная Демпартия (ДП) - 11. А также две коалиции, Коалиция правых избирателей и "Ваша и Наша коалиция", выиграли по одному месту. Бывший премьер-министр Монголии Норов Алтанхуяг, баллотировавшийся на парламентских выборах в качестве независимого кандидата, получил одно место, сообщает ГИК.