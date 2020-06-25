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  25 июня 2020
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Число безработных в Узбекистане достигло 2 миллионов, - Минтруда

CentralAsia (UZ) -  Во время пандемии коронавируса число безработных в Узбекистане увеличилось на 600 000 человек и достигло 2 миллионов. Об этом в интервью местным СМИ сообщил министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов.

«В начале этого года число безработных составляло около 1,4 миллиона человек. С тех пор из-за закрытия некоторых предприятий из-за пандемии число безработных приблизилось к 2 миллионам . Кроме того, у нас около 500 тысяч граждан, которые не могут поехать на работу за границу», - отметил министр.

В процентном отношении уровень безработицы в Узбекистане до пандемии составлял 9,3%. Согласно последним примерным данным и предварительным оценкам, этот показатель вырос до 14-15 процентов.

Ранее Bloomberg сообщал, что Международный валютный фонд заявил, что уровень безработицы в Узбекистане может достичь 16,5% в этом году.

Как сообщалось, безработица в Узбекистане, согласно прогнозам, достигнет 8,9% в этом году. По данным агентства, правительство Узбекистана официально показывает уровень безработицы на более низком уровне.

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