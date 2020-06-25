У прибывшей в Улан-Батор из Сиэтла гражданки Монголии обнаружен коронавирус

- Монголия, происшествия
- 9:47, 25 июня 2020
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CentralAsia (MNG) -
В Монголии по состоянию на 24 июня было протестировано 333 человека, анализы 332 человек показали отрицательный результат на коронавирус.
У 64-летней гражданки, прибывшей в Улан-Батор из Сиэтла, был обнаружен COVID-19.
В Монголию женщина прибыла с мужем. Поэтому они оба были изолированы в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ). На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 216 случаев, - заявил директор НИЦИЗ, Д.Нямхуу.
Сегодня еще один человек был выписан из НИЦИЗ после полного выздоровления от коронавируса. 169 выздоровевших. Остальные 47 пока продолжают лечение.
Сегодня, 25 июня, чартерный самолет авиакомпании МИАТ, совершивший спецрейс в Россию, приземлился в 06.53 часов в международном аэропорту Буянт-Ухаа. Этим рейсом вернулись на родину 114 монгольских студентов, которые учатся в России.
Коронавирус в Монголии
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