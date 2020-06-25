У прибывшей в Улан-Батор из Сиэтла гражданки Монголии обнаружен коронавирус

CentralAsia (MNG) -

В Монголии по состоянию на 24 июня было протестировано 333 человека, анализы 332 человек показали отрицательный результат на коронавирус.

У 64-летней гражданки, прибывшей в Улан-Батор из Сиэтла, был обнаружен COVID-19.