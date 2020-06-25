Кыргызстан заявил о недопустимости действий пограничников Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В селе Чечме Кадамжайского района Баткенской области КР 24 июня состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана.

На встрече обсуждались действия узбекской стороны, проводившей 23 июня топосъемку возле источника «Булак» (с.Чечме) на кыргызско-узбекском участке государственной границы. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана.

В переговорах также приняли участие руководители органов местного самоуправления приграничных территорий двух стран и начальники отделов внутренних дел Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана и Сохского района Ферганской области Узбекистана.

Кыргызская сторона заявила о недопустимости проведения топографических съемок, видеосъемок и других работ на данной территории без согласования с соответствующими органами Кыргызстана.

Как отмечается, узбекская сторона согласилась с аргументами пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому направлению.

По итогам встречи принято решение о согласовании и заблаговременном информировании Сторон о мероприятиях, проводимых на кыргызско-узбекском участке государственной границы.

31 мая в Баткенской области Кыргызстана, на границе с узбекистанским анклавом Сох, во время совместной очистки оттоков воды родника Чашма произошел конфликт между жителями узбекистанского села Чашма анклава Сох и кыргызстанского села Чечме. Согласно официальной информации, жители не поделили источник с водой, вспыхнувшая словесная перепалка переросла в противостояние, в ход пошли камни.

По официальным данным, во время столкновений, связанных с применением огнестрельного оружия пострадали 187 человек в Узбекистане и 25 в Кыргызстане.