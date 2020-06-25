Узбекистан может возобновить в июле регулярное авиасообщение с Россией

CentralAsia (UZ) - Названа примерная дата возобновления авиасообщения Узбекистана с Россией. Заявление по этому поводу сделал пресс-секретарь Министерства транспорта Узбекистана Навруз Ашурматов.

По словам Ашурматова, авиасообщение может быть возобновлено в июле-августе. Ашурматов подчеркнул, что в республиканскую комиссию переданы предложения по возобновлению регулярных рейсов в Турцию, Россию, ОАЭ и Казахстан.

Пресс-секретарь отметил, что на первом этапе рейсы будут возобновлены на паритетной основе. Также пассажиры должны будут соблюдать санитарные правила и ограничения.

Узбекистан с 16 марта временно приостановил авиа- и автодорожное сообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса.



