Узбекистан может возобновить в июле регулярное авиасообщение с Россией

- Узбекистан, общество
- 10:27, 25 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - Названа примерная дата возобновления авиасообщения Узбекистана с Россией. Заявление по этому поводу сделал пресс-секретарь Министерства транспорта Узбекистана Навруз Ашурматов.
По словам Ашурматова, авиасообщение может быть возобновлено в июле-августе. Ашурматов подчеркнул, что в республиканскую комиссию переданы предложения по возобновлению регулярных рейсов в Турцию, Россию, ОАЭ и Казахстан.
Пресс-секретарь отметил, что на первом этапе рейсы будут возобновлены на паритетной основе. Также пассажиры должны будут соблюдать санитарные правила и ограничения.
Узбекистан с 16 марта временно приостановил авиа- и автодорожное сообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса.