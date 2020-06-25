Этнический кыргыз избран в парламент Монголии от Демократической партии из аймака Баян-Өлгий

CentralAsia (MNG) - По итогам выборов, правящая Монгольская народная партия одержала абсолютную победу, но в некоторых провинциальных округах оппозиционная Демократическая партия (ДП) получила нескольких мест.

Представитель Демпартии Б.Бейсен из племени Шеруши Курман. Он является хирургом и главным врачом городской больницы города Өлгий (административный центр Баян-Өлгийского аймака).

В 2015 году в интервью, опубликованном в wordpress.com, он рассказал, что в Монголии проживают около 3000 этнических кыргызов.