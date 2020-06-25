Туркменистан может открыть в Казани торговое представительство

CentralAsia (TM) - В Казани может появиться торговое представительство Туркменистана. Власти страны рассматривают такую возможность. Об этом Генконсул Туркменистана в Казани Атадурды Байрамов сообщил во время встречи с главой Агентства инвестиционного развития Татарстана Талией Минуллиной.

«Для нас туркмено-российские отношения являются приоритетными. В последнее время товарооборот у нас вырос, и большая доля приходится на Татарстан. Мы готовы работать над открытием торгового представительства», — передает пресс-служба АИР Татарстана.

Атадурды Байрамов был назначен на пост генерального консула Туркменистана в Татарстане в мае этого года. В середине июня дипломат уже встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.



