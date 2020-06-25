В Казахстане за сутки выявили 520 случаев коронавируса. Общее число заразившихся превысило 19 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 520 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Прирост составил 2,8%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 62 (1,8%)

город Алматы – 60 (1,7%)

Восточно-Казахстанская область – 48 (9,5%)

Западно-Казахстанская область – 46 (3,8%)

город Шымкент – 42 (3,0%)

Карагандинская область - 41 (2,1%)

Туркестанская область – 41 (6,3%)

Павлодарская область – 33 (6,2%)

Костанайская область – 26 (7,0%)

Акмолинская область – 23 (6,3%)

Актюбинская область – 22 (3,3%)

Атырауская область – 20 (1,3%)

Северо-Казахстанская область – 16 (5,9%)

Кызылординская область - 12 (2,1%)

Жамбылская область – 11 (1,8%)

Алматинская область – 10 (1,6%)

Мангыстауская область – 7 (1,6%)

Всего в стране выявлено 19285 заболевших.

Коронавирус в Казахстане

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