В Казахстане за сутки выявили 520 случаев коронавируса. Общее число заразившихся превысило 19 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 520 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Прирост составил 2,8%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 62 (1,8%)
город Алматы – 60 (1,7%)
Восточно-Казахстанская область – 48 (9,5%)
Западно-Казахстанская область – 46 (3,8%)
город Шымкент – 42 (3,0%)
Карагандинская область - 41 (2,1%)
Туркестанская область – 41 (6,3%)
Павлодарская область – 33 (6,2%)
Костанайская область – 26 (7,0%)
Акмолинская область – 23 (6,3%)
Актюбинская область – 22 (3,3%)
Атырауская область – 20 (1,3%)
Северо-Казахстанская область – 16 (5,9%)
Кызылординская область - 12 (2,1%)
Жамбылская область – 11 (1,8%)
Алматинская область – 10 (1,6%)
Мангыстауская область – 7 (1,6%)
Всего в стране выявлено 19285 заболевших.