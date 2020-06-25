В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 294 человека. Всего — 11,8 тыс.

CentralAsia (KZ) - В Казахстане еще 294 человек выздоровели от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб.
В разрезе городов и регионов число выздоровевших составило:
город Нур-Султан - 76,
город Алматы - 1,
город Шымкент - 8,
Западно-Казахстанская область - 9,
Восточно-Казахстанская область - 3,
Алматинская область - 23,
Акмолинская область - 13,
Актюбинская область - 25,
Атырауская область - 13,
Мангистауская область - 17,
Костанайская область - 5,
Жамбылская область - 22,
Карагандинская область - 56,
Кызылординская область - 22,
Павлодарская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 11882:
г. Нур-Султан – 2577
г. Алматы – 2178
г. Шымкент – 632
Акмолинская область – 184
Актюбинская область – 382
Алматинская область – 544
Атырауская область – 1191
Восточно-Казахстанская область – 172
Жамбылская область – 424
Западно-Казахстанская область – 835
Карагандинская область – 1007
Костанайская область – 205
Кызылординская область – 550
Мангистауская область – 344
Павлодарская область – 286
Северо-Казахстанская область – 59
Туркестанская область – 312