В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 294 человека. Всего — 11,8 тыс.

CentralAsia (KZ) - В Казахстане еще 294 человек выздоровели от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В разрезе городов и регионов число выздоровевших составило:

город Нур-Султан - 76,

город Алматы - 1,

город Шымкент - 8,

Западно-Казахстанская область - 9,

Восточно-Казахстанская область - 3,

Алматинская область - 23,

Акмолинская область - 13,

Актюбинская область - 25,

Атырауская область - 13,

Мангистауская область - 17,

Костанайская область - 5,

Жамбылская область - 22,

Карагандинская область - 56,

Кызылординская область - 22,

Павлодарская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 11882:

г. Нур-Султан – 2577

г. Алматы – 2178

г. Шымкент – 632

Акмолинская область – 184

Актюбинская область – 382

Алматинская область – 544

Атырауская область – 1191

Восточно-Казахстанская область – 172

Жамбылская область – 424

Западно-Казахстанская область – 835

Карагандинская область – 1007

Костанайская область – 205

Кызылординская область – 550

Мангистауская область – 344

Павлодарская область – 286

Северо-Казахстанская область – 59

Туркестанская область – 312

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения