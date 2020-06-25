В Казахстане выявлены более 12 тыс. бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - За 24 июня 2020 года зарегистрированы 956 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.
город Нур-Султан – 1246 (+49)
город Алматы – 1377 (+66)
город Шымкент – 1113 (+30)
Акмолинская область – 379 (+46)
Актюбинская область – 433 (+44)
Алматинская область – 885 (+83)
Атырауская область – 1649 (+128)
Восточно-Казахстанская область – 406 (+29)
Жамбылская область – 439 (+55)
Западно-Казахстанская область – 822 (+60)
Карагандинская область – 1719 (+91)
Костанайская область – 290 (+30)
Кызылординская область – 360 (+48)
Мангистауская область – 375 (+40)
Павлодарская область – 175 (+24)
Северо-Казахстанская область – 425 (+71)
Туркестанская область – 584 (+62)
Итого бессимптомных в Казахстане - 12677.