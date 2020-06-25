В Казахстане выявлены более 12 тыс. бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - За 24 июня 2020 года зарегистрированы 956 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.

город Нур-Султан – 1246 (+49)

город Алматы – 1377 (+66)

город Шымкент – 1113 (+30)

Акмолинская область – 379 (+46)

Актюбинская область – 433 (+44)

Алматинская область – 885 (+83)

Атырауская область – 1649 (+128)

Восточно-Казахстанская область – 406 (+29)

Жамбылская область – 439 (+55)

Западно-Казахстанская область – 822 (+60)

Карагандинская область – 1719 (+91)

Костанайская область – 290 (+30)

Кызылординская область – 360 (+48)

Мангистауская область – 375 (+40)

Павлодарская область – 175 (+24)

Северо-Казахстанская область – 425 (+71)

Туркестанская область – 584 (+62)

Итого бессимптомных в Казахстане - 12677.

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