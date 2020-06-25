В Казахстане скончались 2 человека, у которых был коронавирус

CentralAsia (KZ) - В Казахстане от коронавируса скончались 2 человека. Об этом 25 июня сообщил Оперативный штаб.

По его данным, ими оказались женщина, 1960 года рождения, и мужчина, 1956 года рождения. Они оба проживали в Кызылординской области.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 136 летальных случаев:

г. Нур-Султан – 38

г. Алматы – 23

г. Шымкент – 13

Акмолинская область – 12

Актюбинская область – 1

Атырауская область – 3

Восточно-Казахстанская область – 1

Жамбылская область – 1

Западно-Казахстанская область – 6

Карагандинская область – 10

Костанайская область – 3

Кызылординская область – 2

Мангистауская область – 2

Павлодарская область – 13

Туркестанская область – 8

Коронавирус в Казахстане

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