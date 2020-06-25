В Казахстане скончались 2 человека, у которых был коронавирус

CentralAsia (KZ) - В Казахстане от коронавируса скончались 2 человека. Об этом 25 июня сообщил Оперативный штаб.
По его данным, ими оказались женщина, 1960 года рождения, и мужчина, 1956 года рождения. Они оба проживали в Кызылординской области.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 136 летальных случаев:
г. Нур-Султан – 38
г. Алматы – 23
г. Шымкент – 13
Акмолинская область – 12
Актюбинская область – 1
Атырауская область – 3
Восточно-Казахстанская область – 1
Жамбылская область – 1
Западно-Казахстанская область – 6
Карагандинская область – 10
Костанайская область – 3
Кызылординская область – 2
Мангистауская область – 2
Павлодарская область – 13
Туркестанская область – 8