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  25 июня 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 89 новых случаев коронавируса. Всего 6990

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 25 июня количество граждан в Узбекистане, инфицированных коронавирусом, достигло 6990 (+89).

По данным Минздрава, из новых случаев 40 зарегистрированы среди тех, кто находится в карантинных центрах, 4 - среди населения, из них 1 – в Андижанской, 2 – в Джизакской, 1 – Сурхандарьинской областях.

38 случаев выявлены в Ташкенте, из них 10 – среди населения, 28 – среди тех, кто контактировал с больными.

7 случаев выявлены у водителей дальнего следования, прибывших из-за рубежа в Ташкентскую область.

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 4685 человек.

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