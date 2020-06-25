В Узбекистане за ночь выявили 89 новых случаев коронавируса. Всего 6990

- Узбекистан, общество
- 11:47, 25 июня 2020
- Просмотров: 430 Кыргызча
CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 25 июня количество граждан в Узбекистане, инфицированных коронавирусом, достигло 6990 (+89).
По данным Минздрава, из новых случаев 40 зарегистрированы среди тех, кто находится в карантинных центрах, 4 - среди населения, из них 1 – в Андижанской, 2 – в Джизакской, 1 – Сурхандарьинской областях.
38 случаев выявлены в Ташкенте, из них 10 – среди населения, 28 – среди тех, кто контактировал с больными.
7 случаев выявлены у водителей дальнего следования, прибывших из-за рубежа в Ташкентскую область.
В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 4685 человек.