Борьба с загрязнением воздуха, стипендии и новые дороги. Что обещала победившая на выборах Монгольская народная партия?

CentralAsia (MNG) -
Парламентские очередные выборы 2020 года успешно завершились в Монголии. На этих выборах правящая партия МНП одержала абсолютную победу и получила 62 места. МНП будет править страной в течение следующих четырех лет.
Народ проголосовал за обещанную программу и политику МНП.
Монгольский новостной сайт iТoim.mn привел топ-10 предвыборных обещаний MНП, которые напрямую повлияют на жизнь людей.
1.Каждый гражданин будет проходить медицинское обследование каждый год.
2.Если вы купите квартиры в первый раз, вы получите ипотечный кредит без первоначального взноса, но для семей с низким и средним уровнем дохода с процентной ставкой 4-6%.
3.Процентная ставка по кредиту будет снижена до 1% в месяц. Подоходный налог с населения, вычтенный из зарплаты, будет уменьшен вдвое.
4.Реализуем программу «Детские сбережения», чтобы у каждого ребенка были свои сбережения.
5.Реализуем программу «Местная дорога», чтобы связать все 330 сомонов страны с центрами аймаков.
6. Обеспечит современным жильем 100 000 домашних хозяйств и обеспечит жильем 70 процентов населения.
7. Дороги и площади общего пользования в Улан-Баторе будут полностью обеспечены камерами наблюдения, а безопасность жителей Улан-Батора будет обеспечена на 100%.
8. Уменьшим загрязнение воздуха на 80%.
9. Реализуем программу «Национальная стипендия», чтобы предоставить студентам до 100% стипендий на обучение.
10. Семьи с тремя и более детьми будут получать налоговые вычеты.
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