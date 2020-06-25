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  25 июня 2020
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Борьба с загрязнением воздуха, стипендии и новые дороги. Что обещала победившая на выборах Монгольская народная партия?

CentralAsia (MNG) -  

Парламентские очередные выборы 2020 года успешно завершились в Монголии. На этих выборах правящая партия МНП одержала абсолютную победу и получила 62 места. МНП будет править страной в течение следующих четырех лет.

Народ проголосовал за обещанную программу и политику МНП.

Монгольский новостной сайт iТoim.mn привел топ-10 предвыборных обещаний MНП, которые напрямую повлияют на жизнь людей.

1.Каждый гражданин будет проходить медицинское обследование каждый год.

2.Если вы купите квартиры в первый раз, вы получите ипотечный кредит без первоначального взноса, но для семей с низким и средним уровнем дохода с процентной ставкой 4-6%.

3.Процентная ставка по кредиту будет снижена до 1% в месяц. Подоходный налог с населения, вычтенный из зарплаты, будет уменьшен вдвое.

4.Реализуем программу «Детские сбережения», чтобы у каждого ребенка были свои сбережения.

5.Реализуем программу «Местная дорога», чтобы связать все 330 сомонов страны с центрами аймаков.

6. Обеспечит современным жильем 100 000 домашних хозяйств и обеспечит жильем 70 процентов населения.

7. Дороги и площади общего пользования в Улан-Баторе будут полностью обеспечены камерами наблюдения, а безопасность жителей Улан-Батора будет обеспечена на 100%.

8. Уменьшим загрязнение воздуха на 80%.

9. Реализуем программу «Национальная стипендия», чтобы предоставить студентам до 100% стипендий на обучение.

10. Семьи с тремя и более детьми будут получать налоговые вычеты.
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