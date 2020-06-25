В Таджикистане выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом

- Таджикистан, общество
- 12:00, 25 июня 2020
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- Обновлено: 12:26, 25 июня 2020 EnglishКыргызча
CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане выявлено 63 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Единый национальный портал о коронавирусе.
Количество больных коронавирусом COVID-19 в Таджикистане с начала эпидемии в стране достигло 5630 человек.
Количество смертей по-прежнему составляет 52 человека.
О наличии коронавируса COVID-19 в Таджикистане было объявлено 30 апреля.
Коронавирус в Таджикистане
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