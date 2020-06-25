Туркменистан открыл железнодорожное сообщение с Ираном

CentralAsia (TM) - После четырехмесячного перерыва в связи с эпидемией коронавируса открылась железнодорожная станция Инчех-Борун на границе Ирана с Туркменистаном, сообщило 24 июня издание Mehr.

По словам пресс-секретаря Таможенного управления Ирана (IRICA) Рухолла Латифи, из провинции Голестан в Туркменистан отправлено 30 вагонов цемента весом 1950 тонн через железнодорожные и автомобильные маршруты.

Помимо стройматериалов, из таможенного пункта Лютфабад, расположенного в провинции Хорасан-Разави, экспортировано шесть вагонов с продуктами, более 120 видов товаров и продуктов экспортировано в Туркменистан через пограничный пункт Сарахс.

Пресс-секретарь отметил, что с открытием железнодорожных линий между Ираном и Туркменистаном, а также с открытием моста на пограничном переходе Сарахс, ожидается, что вновь будут открыты и автомобильные дороги.

Несколькими днями ранее Рухолла Латифи сообщил, что спустя два с половиной месяца 30 из 770 грузовиков с иранским товаром, которые были задержаны на КПП «Сарахс», пропущены в Туркменистан.