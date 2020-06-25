Под Петербургом обнаружено обезглавленное тело трансгендера из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Установлена личность мужчины с искусственной грудью, чьё обезглавленное тело найдено в Кировском районе Ленобласти. Он приехал из Узбекистана, а жил в Петербурге и Москве.

Как сообщили российские СМИ, тело 16 июня нашел 16-летний школьник из Петербурга, который купался в реке. На изгибе, в месте где образовалась небольшая заводь, он почувствовал запах гниения и обнаружил тело.

По данным 47news, 18 июня следствию удалось установить личность мужчины с силиконовой грудью, на днях найденного без рук, ног и головы в реке Мга. Убитым оказался 23-летний гражданин Узбекистана Хатамжонов. В Россию он приехал три года назад, предпочитая жить на два столичных города. Между Петербургом и Москвой перемещался на поездах.

Издание сообщает, что в окружении убитого мужчины был ещё один обладатель искусственной груди. Это уроженец Хабаровского края. Он на два года старше убитого товарища и предпочитает называть себя Кассандрой. Четыре года назад, 18 июня 2016 года во время того как он выходил из клуба, на него напала группа граждан Таджикистана. Жертве брызнули в лицо из газового баллончика - пришлось спасаться в канале. В разговорах с журналистами Кассандра не скрывал, что зарабатывает на жизнь эскортом, отмечает издание.