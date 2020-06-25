Экс-министр Монголии намерена стать первой женщиной-главой побеждённой Демократической партии

CentralAsia (MNG) -

Основные правила ДП гласят, что председатель партии и заместитель председателя должны уйти в отставку, если партия не выиграет большинство на выборах. Соответственно, новый временный специальный комитет вышеупомянутой молодежи требует немедленного внеочередного заседания комитета национальной политики ДП и принятия решения об отставке председателя партии.

Основные правила ДП гласят, что председатель партии и заместитель председателя должны уйти в отставку, если партия не выиграет большинство на выборах. Соответственно, новый временный специальный комитет вышеупомянутой молодежи требует немедленного внеочередного заседания комитета национальной политики ДП и принятия решения об отставке председателя партии.

Экс-министр культуры и спорта, бывший депутат парламента Ц.Оюунгэрэл заявила, что она назначает себя председателя ДП, потому что предыдущий был уволен народом.

Экс-министр культуры и спорта, бывший депутат парламента Ц.Оюунгэрэл заявила, что она назначает себя председателя ДП, потому что предыдущий был уволен народом.

"В нашей партии никогда не было женщины-главы партии. Женщины всегда работали на вторых планах. Так что я смею продвигать себя на пост главы партии. Срок утверждения нового председателя ДП составляет 90 дней. Новый председатель должен появиться к 24 сентября. У нашей партии есть правило, что лидер несет ответственность за любое поражение", - отметила Ц.Оюунгэрэл .

"В нашей партии никогда не было женщины-главы партии. Женщины всегда работали на вторых планах. Так что я смею продвигать себя на пост главы партии. Срок утверждения нового председателя ДП составляет 90 дней. Новый председатель должен появиться к 24 сентября. У нашей партии есть правило, что лидер несет ответственность за любое поражение", - отметила Ц.Оюунгэрэл .

В феврале 2017 года в столице Монголии прошел 7-oй съезд Демократической партии (ДП), на котором новоизбранный С.Эрдэнэ был официально утвержден на пост председателя партии. В декабре того года он сказал: «В 2012-2016 годах социально-экономическое положение страны было трудным. В то время мы разработали четкую политику и реализовали её правильно, не взвалив всю тяжесть кризиса на плечи народа. В последнее время экономика Монголии улучшается. Это связано с ростом цен на сырьевые товары на мировом рынке. Власти не могут воспользоваться этим благоприятным экономическим условиям. В то время мы, ДП, должны разработать политику преодоления тяжести кризиса, стать мощной политической партией, определяющей развитие страны и работать в духе единства как сжатый кулак».