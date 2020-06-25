В Узбекистане от коронавируса скончалась 59-летняя женщина

- Узбекистан, общество
- 14:04, 25 июня 2020
- Просмотров: 253
CentralAsia (UZ) - Коронавирусная инфекция подтверждена у пациентки, который умерла от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности. Это 20-ая жертва COVID-19 в Узбекистане, сообщил 25 июня Минздрав республики.
По данным министерства, жительница Денауского района Сурхандарьинской области 1961 года рождения последние пять лет болела бронхопневмонией. 19 июня у неё заподозрили коронавирус, после чего её доставили в районную инфекционную больницу.
Пациентке в больнице поставили диагноз «двусторонняя острая бронхопневмония», «тяжелая острая сердечная и легочная недостаточность, подозрение на коронавирусную инфекцию». Кроме этого, пациентке поставлен диагноз «хроническая обструктивная болезнь легких, хронический пиелонефрит, анемия средней и тяжелой степени».
По результатам анализов, у скончавшейся пациентки была подтверждена коронавирусная инфекция. Члены семьи, родственники и другие граждане, контактировавшие с ней, находятся под строгим карантином, и ведется эпидемиологическое расследование.
Несмотря на медицинскую помощь и реанимацию, пациентка умерла от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.