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  25 июня 2020
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В Узбекистане от коронавируса скончалась 59-летняя женщина

CentralAsia (UZ) -  Коронавирусная инфекция подтверждена у пациентки, который умерла от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности. Это 20-ая жертва COVID-19 в Узбекистане, сообщил 25 июня Минздрав республики.

По данным министерства, жительница Денауского района Сурхандарьинской области 1961 года рождения последние пять лет болела бронхопневмонией. 19 июня у неё заподозрили коронавирус, после чего её доставили в районную инфекционную больницу.

Пациентке в больнице поставили диагноз «двусторонняя острая бронхопневмония», «тяжелая острая сердечная и легочная недостаточность, подозрение на коронавирусную инфекцию». Кроме этого, пациентке поставлен диагноз «хроническая обструктивная болезнь легких, хронический пиелонефрит, анемия средней и тяжелой степени».

По результатам анализов, у скончавшейся пациентки была подтверждена коронавирусная инфекция. Члены семьи, родственники и другие граждане, контактировавшие с ней, находятся под строгим карантином, и ведется эпидемиологическое расследование.

Несмотря на медицинскую помощь и реанимацию, пациентка умерла от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.

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