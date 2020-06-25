Экс-президент Грузии рассказал, как Туркменбаши заставил своих министров встать на четвереньки и лаять как собачки

CentralAsia (TM) - Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о том, как покойный туркменский лидер Сапармурад Ниязов на саммите СНГ при всех издевался над своим министрами.

Саакашвили, который в данное время возглавляет исполнительный комитет украинского Национального совета реформ вспомнил об этом случае в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» на YouTube.

В интервью известному украинскому журналисту Саакашвили вспомнил случай, как бывший президент Туркменистана Ниязов на саммите СНГ заставил своих министров встать на четвереньки и «как собачек» кормил их конфетами.

На вопрос Дмитрия Гордона общался ли он с Туркменбаши, Саакашвили ответил:

«Со старым (президентом С.Ниязовым-ред.) был инцидент на одном саммите СНГ, когда он заставил своих министров становиться на четвереньки и как собачек их кормил конфетами. Это было очень печально. После этого он скоро умер, я ещё приехал на похороны, то есть не на похороны, а на инаугурацию нового (президента Гурбангулы Бердымухамедова-редю.)», вспомнил экс-президент Грузии.

Саакашвили добавил, что через пару месяцев Туркменбаши посадил министров, над которыми насмехался, и упомянул при этом нынешнего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, как «единственного министра», которого не посадили.

«Единственного, которого он не посадил, это был министр здравоохранения, потому что он был его зубным врачом (имеет в виду Бердымухамедова-ред.). А он сейчас стал новым Туркменбаши», рассказал Саакашвили.

Интервью Саакашвили с известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном вышло в эфир на YouTube 24 июня. Михаил Саакашвили, пришедший к власти после Революции роз в ноябре 2003 года, занимал пост президента Грузии в 2004-2013 годах.