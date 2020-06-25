Число больных пневмонией резко выросло в Нур-Султане, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Число больных пневмонией резко выросло в Нур-Султане. Об этом пишет казахское издание Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя общественного здравоохранения города Сауле Кисикову.

По ее словам, с пневмонией к врачам обращаются 600 человек в сутки, хотя раньше было около 80 человек в день.

«Ежедневно в стационары города с коронавирусом и с пневмониями госпитализируется порядка 350-400 пациентов. До 2,5 тысячи увеличилось количество лиц, находящихся на лечении в инфекционных и провизорных стационарах. Из них 91 процент — это больные средней, тяжелой степени, а девять процентов - тяжелые и крайне тяжелые», - сообщила Кисикова.

По ее словам, только за неделю количество пациентов увеличилось в три раза.

«В реанимационном отделении находятся 103 пациента, из них с коронавирусом - 51, на аппарате ИВЛ – 22 человека. К сожалению, зарегистрировано 38 летальных случаев. Из них 70 процентов составляют лица старше 60 лет. Количество обращений с пневмониями увеличилось до 600 в сутки, ранее обращений было до 80», - заключила Кисикова.

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