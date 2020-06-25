После выборов: Текст присяги, которую дают депутаты парламента Монголии

CentralAsia (MNG) -

В соответствии с Конституцией страны при вступлении в должность депутат Великого Государственного Хурала приносит присягу и поклоняется Государственному флагу. Потом подписывает документ.

В соответствии с Конституцией страны при вступлении в должность депутат Великого Государственного Хурала приносит присягу и поклоняется Государственному флагу. Потом подписывает документ.