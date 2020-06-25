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  25 июня 2020
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После выборов: Текст присяги, которую дают депутаты парламента Монголии

CentralAsia (MNG) -  

В Монголии накануне прошли выборы в парламент, по результатам которого победу одержала правящая партия МНП.

В ближайшее время избранные депутаты получат удостоверения и принесут присягу.

В соответствии с Конституцией страны при вступлении в должность депутат Великого Государственного Хурала приносит присягу и поклоняется Государственному флагу. Потом подписывает документ.

Текст присяги гласит: «Как депутат парламента Монголии, как посол моего народа, я клянусь защищать интересы всех своих граждан и государства, и клянусь уважать и соблюдать Конституцию и законы Монголии и честно выполнять свои обязанности как депутата».
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