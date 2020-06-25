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  25 июня 2020
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Казахстанско-китайскую границу закрыли на 1 день

CentralAsia (KZ) -  Казахстанско-китайскую границу закрыли на 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

По ее данным, границу закрыли из-за праздника драконьих лодок в Китае.


В сообщении говорится, что это ежегодная практика и между двумя странами заключено соглашение, согласно которому пункты пропуска закрываются с китайской стороны в праздник Дуань (пятое число пятого месяца по лунному календарю).

Уже 26 июня работа возобновится пограничных пунктов.

В Китае в этот день принято устраивать соревнования в гребле на красочных лодках с изображениями драконов. Праздник вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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